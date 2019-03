Investigan posible caso de peculado en la Municipalidad

Fuentes judiciales informaron ayer que, si bien los testimonios aportaron algunos elementos para avanzar con la investigación, “no son concluyentes” ni “categóricos” en confirmar los dichos del denunciante. Por tal motivo, el fiscal espera reunir otras evidencias para ver si corresponde formular cargos en contra del denunciado.

10 años podría ir preso el empleado municipal.

Esa es la pena máxima para este tipo de delitos, además de la inhabilitación para ocupar cualquier cargo público. Sin embargo, aún no se sabe si quiera si se llegará a juicio.

“Hay información que podría servir para avanzar, pero por el momento no alcanza para determinar si hay un delito que investigar y responsabilidad penal del acusado”, indicaron.

En principio, lo que se investiga es un peculado, es decir, una malversación de caudales públicos.

De acuerdo al artículo 261 del Código Penal de la Nación, “será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública”.

Quienes declararon fueron las personas que el denunciante dijo eran los dueños de las viviendas donde se habían hecho trabajos. Por el momento, no hay pruebas de descargo por parte del acusado, aunque esto no significa que las aporte más adelante, ya que la investigación todavía no llega a una formulación de cargos.

