De manera inicial, había intervenido el fiscal Matías Stiep y, luego, las actuaciones pasaron a manos de la fiscalía temática que conduce Guillermo Merlo. Durante esta semana, se llevaron a cabo distintas acciones vinculadas con la recepción de informes médicos y otras pruebas necesarias para abrir una investigación por presuntos apremios. El caso tiene como víctima al joven Julián Moiraghi, quien hizo una grave denuncia pública por un operativo policial que se desarrolló el 9 de junio por la noche. Según su versión, estaba buscando una farmacia para comprar medicamentos y, de forma sorpresiva, un patrullero lo chocó. “Estaba tirado en el asfalto y llegaron los policías diciendo que yo era el de una persecución. Les dije que estaban confundidos y les advertí que tenía un problema en la pierna, y me la pisaron. Me subieron al patrullero y me llevaron al hospital. Ahí me sacaron el casco y me empezaron a golpear salvajemente”, denunció Moiraghi.