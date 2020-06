Denuncia que lo detuvieron y golpearon en la comisaría por violar la cuarentena

“Ingreso esposado a la comisaría, me las retiran y me piden que levante los brazos; entre varios me empiezan a pegar. Recibía piñas en las costillas, en la espalda, y en los oídos hasta que me dejaron sordo. Me pegaron tan fuerte que hasta tengo una mano marcada en la espalda con huellas digitales”, explicó.

Luego lo ingresaron al calabozo, y a las dos horas volvieron los uniformados y lo obligaron a desnudarse. “Me sacaron toda la ropa, quedé completamente desnudo. Decían que quería prender fuego, pero no encontraron nada. Luego llegaron con baldes de agua fría y me los tiraron encima, mientras me pegaban con una toalla que tenía algo sólido adentro, quizás un jabón. Después, me hicieron limpiar”, expresó.

Al otro día el joven recuperó la libertad pero con la advertencia policial de que "no se le ocurra hacer la denuncia".

“Hice la denuncia con el fiscal cipoleño Matias Stiep. Le conté todo lo sucedido y le mandé los certificados médicos que constatan las lesiones. Yo soy un laburante, trabajo en servicios de seguridad privada, y no entiendo por qué me hicieron esto. Salí en cuarentena, lo admito, pero no es motivo suficiente”, relató.

Agregó que al día siguiente de recuperar la libertad desde un patrullero le hicieron una seña amenazante, con el dedo en el cuello. Ahora por miedo, ni él ni su familia salen a la calle.

“No los conozco, nunca tuve un problema con ellos. Estaban todos exaltados. Confío en la justicia y que en las cámaras se podrá ver lo que ocurrió. Le pido al intendente que haga algo, porque la policía no puede manejarse con este nivel de violencia”, añadió.

Desde la fiscalía informaron a LM Cipolletti que se recibió la denuncia y se inició una investigación. "Se inició la causa y hay que reunir la evidencia. Al relato de él se le suman las fotos, y hay que ver las certificaciones medicas para acreditar las lesiones. También buscar si hubo testigos. Se trata de la etapa preliminar", expresaron.

El comisario desmintió una supuesta golpiza

En diálogo con LM Cipolletti el comisario de Fernández Oro, Luis Hawrilack, desmintió que al joven se lo golpeó y contó que fue detenido por violar la cuarentena y desobedecer una orden cuando intentaba escapar con un amigo en una moto. “Estaba borracho, y lo acreditó el médico de guardia”, indicó.

“Esa noche el personal policial detecta que pasa una moto en contramano con dos sujetos por calle 9 de Julio. Salen en persecución y los ocupantes dejan la moto tirada, uno se cae y el otro se mete a una casa. El propietario de la vivienda lo entregó a la policía, y fueron detenidos”, explicó.

Sobre el joven que hizo la denuncia, dijo que estaba borracho y que eso fue constatado por el propio médico de la guardia. Desmintió que se lo golpeó y que se le arrojó agua fría. “Nosotros todos los días desinfectamos los calabozos, por seguridad. Peor no se le tiró agua", dijo Hawrilack.

Sobre el otro joven detenido informó que es la tercera vez que se lo detiene en cuarentena y que incluso tenía causas por drogas. “Se le formularon cargos y se ordenó la prisión domiciliaria. Si vuelve a violar la restricción, va a ir al penal”, advirtió.

Sobre la denuncia, el comisario dijo no estar al tanto más que de un relato en las redes sociales. Sumó que él mismo hizo un informe y se lo entregó a la empresa en la que trabaja porque entiende que un personal de seguridad privada debe tener un comportamiento similar a la fuerza pública.

“Situaciones como esta tenemos todo el tiempo, incluso esa misma noche persiguiendo a una pareja en moto, cruzaron a toda velocidad un lomo de burro y la chica voló y casi terminó atropellada por el mismo conductor. No toman conciencia”, relató el jefe de la policía.

