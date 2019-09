Los supuestos vándalos fueron reducidos por los vecinos en la intersección de las calles Lago Fonk y Avenida del Trabajador, donde comenzaron a agredirlos.

Desde la Policía no confirmaron la situación narrada por los vecinos, aunque sí contaron que fueron al lugar y encontraron a los dos jóvenes “muy golpeados”. También admitieron que recibieron la denuncia de una vecina que aseguró que desconocidos le habían destrozado el auto. Otros vecinos se sumaron a esa denuncia y aseguraron que los vándalos iban rompiendo los autos que se cruzaban en su camino. Si bien no denunciaron robos, no descartan que la intención final haya sido llevarse algo de los vehículos. En el hospital constataron que los jóvenes estaban alcoholizados y a los pocos minutos les dieron el alta.