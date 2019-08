La mamá de la pequeña -a quien no se menciona para resguardar su identidad- explicó en diálogo con LM Cipolletti que su hija "se quebró" y le habló sobre el calvario que vivió en el colegio durante el último mes. "Me dijo que él le tocaba los brazos y la ingle y que en el recreo le compraba golosinas para que no hablara ni contara lo que hacía", aseguró.