Insólito error en el Concejo para apurar suba del boleto

Horas más tarde, la presidenta del cuerpo legislativo tuvo que rectificarse y notificar a sus pares. En lugar de convocarlos a una sesión, los llamó a comisión parlamentaria para fijar día y hora del debate, como indica el reglamento interno. Así lo confirmaron oficialmente desde el Municipio, pero también los concejales consultados por LM Cipolletti, Miguel Aninao y María Eugenia Villarroel Sánchez.

“La sesión no se hace porque no se ajusta al reglamento, primero hay que llamar a la comisión de Labor Parlamentaria”, indicaron.

Entre marchas y contramarchas, la discusión se sigue dilatando y la tensión va más allá de las divisiones internas para lograr consenso entre los ediles (a esta altura impensable porque al menos tres dicen que no acompañarán). El gremio UTA también presiona y no descarta llegar al paro, ya que la empresa condicionó el 20 por ciento de zona desfavorable que tiene que pagarles a sus trabajadores, al incremento tarifario del 27 por ciento que acordó con el Ejecutivo municipal. En el medio de esta puja, están los usuarios del servicio, que podrían quedarse sin transporte.

La sesión que iba a ser hoy a las 11 al final fue reemplazada por una comisión que definirá al mediodía, cuando se aprobará o no la suba del boleto de colectivo. La integrarán Lazzaretti, Aninao y la opositora Villaroel. Ayer, esta última le respondió por escrito a la presidenta del cuerpo y en su contestación le recordó que el artículo 63 del reglamento interno establece que la Comisión de Labor Parlamentaria fijará los días y horarios de las sesiones.

Votos en contra

Se sabe que el aumento tarifario contará con la oposición de al menos tres concejales. Ayer, la edil Alejandra Villagra confirmó a LM Cipolletti que no acompañará la iniciativa porque “Pehuenche no cumple con un buen servicio” en la ciudad. Villaroel, por su parte, ya había adelantado su voto en contra, teniendo en cuenta el contexto económico actual y las deficiencias en la calidad del transporte.

En tanto, Aninao dijo que su voto será también en contra y cuando sesionen realizará una propuesta alternativa. En ese sentido, anticipó la necesidad de contar con un proyecto de ordenanza que no sólo contemple el estudio de costos, es decir, la ecuación económico de la empresa, ya que en ese caso siempre tendrán que dar curso a un aumento. “El tema es elaborar un proyecto que también garantice la calidad del servicio, de forma tal que podamos poner todo en la balanza y no sólo los costos del empresario”, sostuvo el concejal, y cerró su idea: “Yo no discuto el aumento, si no las condiciones en que se da”, explicó.

Del otro lado está la presidenta del Concejo Deliberante, Lazzaretti, que considera razonable el aumento solicitado por la empresa y sostuvo que en la misma línea están los ediles Marcela Linhardo y Diego Rudy.

En tres pasos

Una decisión que se viene postergando

1- La semana pasada se llamó a una sesión en el Concejo Deliberante, donde se esperaba aprobar el aumento del boleto de colectivo. Sin embargo, no hubo quórum y el tratamiento del proyecto se postergó.

2- El gobierno municipal apura la aprobación de la suba tarifaria, algo que también pretende la empresa Pehuenche y la UTA. Por eso, Lazzaretti llamó a una sesión sin pasar por la comisión de Labor Parlamentaria, algo que no se ajusta a reglamento.

3- La presidenta del Concejo Deliberante, al ser notificada de su error, dio marcha atrás y finalmente llamó a la comisión de Labor Parlamentaria para hoy. Allí se definirá fecha y hora de la próxima sesión en la que se tratará la suba del boleto.