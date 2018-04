La falta de producción con la que se preveía pagar los salarios adeudados agravó la situación en la histórica embotelladora Comahue. Ahora también se le sumó la deuda que debe pagar a Provincia por el préstamo salvavidas que recibieron a fines del 2017.

"La patronal se ausentó sin previo aviso en la audiencia programada para el 27 de marzo pasado. No hubo justificación. Sabemos que la producción se paró la semana pasada por falta de insumos y que no están cobramos. Ahora esperamos poder llegar a un acuerdo el jueves por la mañana, cuando está pactada el nuevo encuentro, y no perder ninguna fuente de trabajo", expresó a LM Cipolletti el delegado local de Trabajo, Aparicio Riffo.

Protesta Interlagos Francisco Sánchez V.

Riffo aseguró que la situación laboral está complicada, y que es peor que la del 2017.

En febrero hubo reducción de la jornada laboral y pago segmentado.

"García se había comprometido a producir para pagar los salarios. pero al parar la producción, no se paga ni los salarios, ni la deuda que contrajo con Provincia el año pasado. Son 80 trabajadores afectados de forma directa en la embotelladora, y 50 más de forma indirecta en distribución y transporte. Trabajo lo que debe hacer es mantener los puestos", explicó el delegado local.

Riffo recordó que García había recibido una propuesta de otra empresa para contratar los servicios de embotellado, aunque por lo que parece el convenio no se pudo concretar. Además aseguró que el préstamo otorgado ya fue consumido.

