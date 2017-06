In fraganti: se hizo el disimulado y terminó robando una pila de sillas de un local

En el video que circuló por las redes sociales se observa a un hombre que desciende de un vehículo y, luego de pispear el panorama, decide llevarse un montón de sillas apiladas que el dueño del comercio tenía exhibidas en la vereda.

El botín pertenece a una mueblería ubicada en la esquina de La Esmeralda e Ituzaingó. Y no es la primera vez que ese local pasa por esta situación. Según informó el titular de la Cámara de Industria y Comercio, José Luis Bunter, tres veces le robaron las sillas que exhiben en la vereda, por lo que ahora las tienen que encadenar para que no puedan llevárselas. “Esto no ocurre por necesidad, hay gente que ya decidió robar lo que sea. Si fuese necesidad, roban un pedazo de carne, un paquete de fideos, pero no un montón de sillas”, consideró el comerciante.

Advirtió que, en cualquier caso, la condena no es efectiva porque la falla está en el sistema judicial, de modo que frente a la impotencia que genera la falta de justicia, el escrache termina siendo la estrategia de defensa que asume la mayoría de los comerciantes.