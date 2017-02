Iba en moto y casi muere decapitado por un cable

La tranquila tarde de un motociclista cipoleño se tornó en un calvario en un abrir y cerrar de ojos. Un cable a medio colgar en la calle Urquiza le provocó un grave accidente que, sólo por fortuna, no le costó la vida. El hombre quedó enganchado del cuello de un tendido de Cablevisión que permanecía a una muy baja altura. Ahora espera que la empresa se haga cargo del daño que le causó.

Miguel Huenchuñir iba a bordo de su moto de 150 centímetros cúbicos de cilindrada, camino a Neuquén para asistir a una entrevista de trabajo, a la que nunca llegó. Grande fue el susto cuando vio que se le venía encima un cable que cruzaba la calle de extremo a extremo. Intentó bajar la cabeza para evitarlo, pero era tarde. El cable lo levantó del cuello y lo tiró varios metros hacia atrás, mientras que la moto por inercia siguió su rumbo hasta que chocó un poco más adelante.

“Yo iba atrás de una camioneta grande, por eso no vi el cable. Cuando me di cuenta, lo tenía encima; me agaché pero me agarró igual”, relató Miguel, todavía dolorido, con quemaduras leves en el cuello y varias contusiones en la cabeza producto del impacto al caer contra el asfalto.

El accidente se produjo el martes, alrededor de la 18:30. Increíblemente, detrás del motociclista no circulaba otro vehículo porque el resultado podría haber sido aún peor. Según lo reconoce el propio damnificado, la decisión de llevar el casco puesto y circular a la velocidad recomendada para la ciudad fue lo que le salvó la vida, porque de haber ido más rápido, el cable podría haber acabado con su vida de manera instantánea.

Como pudo, después de ser atendido en el hospital y de radicar la denuncia, se acercó a las oficinas que tiene Cablevisión en la calle San Martín para presentar los papeles que acreditaban el accidente. Al día siguiente, la empresa se comunicó con él para informarle que se harían responsables de la situación.

“Me dijeron que me van a pagar los gastos médicos y el arreglo de la moto”, contó Miguel, quien según pudo averiguar, no era el primero en sufrir este tipo de accidente debido a la presencia de cables a baja altura en esa zona del centro.

El vehículo resultó con importantes roturas y es una de las mayores preocupaciones para el hombre, dado que además de su transporte es su herramienta de trabajo. Miguel vive con su familia en el barrio 4 de Agosto, a unos 5 kilómetros del centro de la ciudad. Durante la mañana es empleado de la Municipalidad y por la tarde se dedica a cuidar a enfermos terminales y niños con parálisis.

Dado que no cuenta con un seguro que le cubra los gastos del accidente, debe seguir trabajando, aun sin haberse recuperado del todo. De momento, tiene que regresar al hospital a controlar los dolores de cabeza si es que se tornan muy agudos. Mientras tanto, confía en que la próxima semana haga efectivo el compromiso que Cablevisión asumió a través de una comunicación telefónica.

Daños: La empresa dijo que se hará cargo de los gastos médicos y del arreglo de la moto.

