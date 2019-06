La situación de las tomas, en el eje viviendas, fue el tema central del debate. Díaz planteó: “La ciudad tiene 64 barrios y 36 son asentamientos. Pasaron muchos gobiernos y no dieron respuestas. Hay que regularizarlos e impulsar loteos sociales”.

Bardeggia manifestó: “Cuando pensamos Cipolletti, no nos damos cuenta de que la ciudad tiene tantas tomas como barrios. Hay que urbanizar tantas como sea posible y planificar el desarrollo. Es el mayor desafío de la ciudad”.

Di Tella, el tercero en hablar, sostuvo: “El DVN fue el último proyecto de desarrollo en la ciudad. Se puede replicar con un gobierno municipal y uno provincial que acompañe. Tenemos que contemplar el Cipolletti de los próximos 15 años porque con Vaca Muerta enfrente, si no lo hacemos, no vamos ni siquiera a poder regularizar los asentamientos que hoy tenemos”.

El intendente Tortoriello sostuvo: “Cipolletti es la segunda ciudad de la provincia con mayor cantidad de tomas. Es una deuda de la ciudad. Con un trabajo iniciado desde el Municipio, hay cinco que están en proceso de regularización. Y para generar acceso a la tierra, hicimos un plan director de 560 hectáreas. Va a haber mayor oferta y van a bajar los valores. Además, las cooperativas ya han comprado parte de estas tierras”.

Laurente cerró la ronda en torno a la vivienda con la visión de la UCR. “El tema del acceso a la tierra está trillado, pero durante años los gobiernos no se han ocupado en profundidad. Y hubo sectores políticos que jugaron con la necesidad de miles de cipoleños. Nosotros proponemos al resto de las fuerzas políticas la discusión de políticas de Estado. No podemos soñar con asfalto o un nuevo Municipio si no regularizamos las tomas”, afirmó.

4 minutos de exposición para cada eje de discusión

Antes de las preguntas de vecinos, los candidatos expusieron sobre vivienda, movilidad, zonificación y espacio público.

