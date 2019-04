La Oficina Judicial fijó el juicio para los días 23, 24, 27 y 28 de mayo. “Es una angustia permanente, una ansiedad que no se termina, pero ya falta menos”, agregó.

Según la teoría de la fiscalía, la acusada mató a Honores dentro de su casa. Entre las principales evidencias del caso, se ofrecieron pericias de huellas dactilares, rastros de calzados y comparaciones de rastros genéticos hallados en el lugar del hecho, los cuales vincularían a la acusada con el crimen.

Para Andrea, tampoco hay dudas de que fue Méndez. “Las pruebas lo dicen”, aseveró. Y si bien no estuvo para nada de acuerdo con que la mujer espere en su casa la realización del juicio en su contra, admitió que hasta ahora cumple con la prisión domiciliaria y con los controles diarios en un puesto policial que está a pocas cuadras de su domicilio.

“El miedo de que no se presente está. No dejo de pensar y me pregunto todos los días si está en su casa y si antes del juicio no decidirá irse. Pero trato de poner mis energías en lo que viene. Me preparo para que durante las cuatro audiencias que vamos a tener quede demostrado que ella estuvo ahí, le disparó y le robó”, dijo Andrea.

Faltando tan poco, recordó que el proceso fue muy largo y tuvo muchas idas y venidas y sinsabores. Pero aclaró que a la fiscalía no tiene nada que reprocharle y agregó: “Quiero creer que se va a hacer justicia, tengo la fe puesta en eso”.

“El duelo lo venimos haciendo desde que mataron a mi padre. Pero con el juicio creo que voy a poder cerrar una etapa que nos tocó atravesar como familia”, concluyó.