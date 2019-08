Hace guardapolvos "locos" y los vende en toda América

Cuando todavía no era una emprendedora exitosa y sus diseños no habían llegado a alegrar los jardines de infantes de otros países, Luján Lucero creó el primer guardapolvo loco por pura necesidad. Trabajaba como maestra jardinera y quería incorporar su gusto por la moda al uniforme que usaba todos los días, por lo que diseñó la primera prenda de las miles que lleva vendidas en diez años de actividad. Gracias a su paso por la carrera de Bellas Artes y su gusto por las manualidades, Luján siempre tuvo una mirada orientada hacia el diseño y pensaba que los guardapolvos que usaban las maestras jardineras eran demasiado simples. Los delantales blancos o en cuadrillé sin estampas y con modelos estandarizados no inspiraban la alegría que debería tener un jardín, y eso la motivó a confeccionar los suyos con motivos más divertidos.