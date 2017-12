Las voces feministas no dejan de levantarse en cada punto del país ante el incesante incremento en la cantidad de casos de violencia de género. Sólo en Argentina se registraron en lo que va del año 254 femicidios, lo que equivale un femicidio cada 30 horas. Las alarmantes cifras parece no llamar la atención de los legisladores que no logran ingresar en los recintos la discusión por una ley de emergencia con presupuesto propio.

En Cipolletti las actividades se concentrarán el sábado desde las 16 en la plaza San Martín mientras que en Neuquén Capital convocan a marchar en el monumento a San Martín a las 17.