En sus respuestas, agradeció la oportunidad que le dio Independiente y el rodaje que adquirió desde 2019 a hoy. "Apostaron a una persona que no tenía experiencia y me voy con mucho aprendizaje. En los torneos ganados, perdidos, los Regionales, la Liga, la Copa. Me voy hecho un técnico. El día de mañana me gustaría vivir de esto solamente, pero en el fútbol de la región hay que tener otro trabajo y ese es el desgaste. Me voy con lo mejor y contento por haber sido parte de una institución tan grande. Pudimos entre todos ponerla en los primeros planos de nuevo", señaló.