"Gritaban 'dale que lo vas a matar, vos podés'"

"Fue un descontrol de corridas, pero ninguna autoridad se metió a separar. Había policías y hasta los patovicas del lugar, pero nadie hacía nada. Los chicos que estábamos ahí, nos metimos y hasta yo recibí golpes. Me agarraron del brazo y me lastimaron", agregó en diálogo con TN.

"Escuché que decían: 'dale que lo vas a matar, vos podés'. Uno preguntó si se lo quería llevar de trofeo y ahí le dieron la última patada", recordó Tatiana.

A su vez, remarcó que ninguna autoridad de seguridad, privada ni pública, se acercó para asistir a Báez Sosa. "Yo vi cómo lo mataban. Tenía la cara desfigurada y nadie hacía nada", precisó.

Agregó que, tras el ataque, los rugbiers se fueron con la ropa enchastrada de sangre y nadie los detuvo. "Se limpiaban las manos en las camisas. Nadie los frenaba ni les preguntaba nada. Se fueron caminando", manifestó indignada.

Por último, criticó al boliche por no cerrar sus puertas luego del crimen. "Me dan vergüenza, lo único que les importa es la plata. Lo mataron y a las 10 horas abrieron el boliche. Trajeron un famoso para que cante y poder llenarlo. No fueron capaces de acercarse a la familia", lamentó.

