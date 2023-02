El director provincial de Información Sanitaria del ministerio de Salud, Roberto D’Angelo, resaltó que la gripe aviar no se transmite a las personas por medio del consumo de carne aviar y sus subproductos , a raíz de la confirmación esta mañana del primer caso de influenza aviar en gallaretas silvestres en el Parque Nacional Laguna Blanca , ubicada a 38 kilómetros de Zapala. En declaraciones a LU5, D'Angelo manifestó que las producciones de animales de granja "están controladas" y que no hubo casos de influenza aviar en granjas familiares ni en producciones de la industria avícola de la zona .

D'Angelo sostuvo que por los nueve casos de gripe aviar de aves silvestres y de traspatio detectados en Argentina no hay que imaginarse el comienzo de una nueva pandemia. "En realidad es una señal que tiene que ver con la naturaleza, un problema del que nos venimos anticipando y ocupando a nivel país y en toda la región de Sudamérica desde hace años”.

Por otra parte, el director provincial de Información Sanitaria recomendó a la población "a no exponerse ante animales que puedan encontrar muertos, ni manipularlos, sino dar aviso de inmediato a personal que está preparado para hacer su recolección". En ese sentido, subrayó que "en el caso de producción familiar de aves en traspatio es importante que conozcan si hay signos de enfermedad en sus animales y si eso ocurre dar aviso al Senasa para verificar si existe o no la enfermedad y que tomen las medidas de prevención para no dejarlas al aire libre donde se puedan mezclar con aves silvestres".

D’Angelo comentó que las aves que tienen costumbres urbanas como palomas, gorriones o chimangos “no son las especies que tienen transmisibilidad o que se enferman particularmente con este virus, sino que son las aves silvestres que tienen migración y las aves de criadero que se utilizan para la industria avícola".