Gastronómicos de Bariloche cortaron el acceso a Río Negro

Producto de la medida de fuerza, decenas de camiones provenientes en su mayoría desde Chile y vehículos particulares debieron aguardar varias horas hasta que la ruta fue liberada.

El objetivo de la medida es reclamar por la situación de los trabajadores temporarios hoteleros y gastronómicos que no recibieron ayuda de parte de las autoridades locales y provinciales e incluso quedaron excluidos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que estableció Nación.

El referente sindical Ovidio Zuñiga explicó a la prensa que “hay un compromiso del Ministerio de Trabajo de la Nación de realizar aportes a los trabajadores de la Patagonia, aunque hasta ahora no se efectivizó”.

restaurantes bariloche Gastronómicos cortaron el acceso a Río Negro

La nula temporada turística, producto de la pandemia de coronavirus, provocó que cientos de trabajadores temporales no sean convocados por las empresas que tienen su principal activo en el rubro.

Para finalizar, y refiriéndose a una posible resolución del conflicto el gremialista, expresó: “Exigimos que el Estado nacional diga qué va a dar. Si será un ATP hasta el 30 de octubre, que hasta entonces no se habilita el turismo, y el monto; así nosotros podemos dialogar con las empresas y llegar a un acuerdo. Si no, no se puede".

Finalmente, Zúñiga aseguró que “si el estado no ayuda nosotros tenemos la obligación de decirle a los empresarios que nos paguen la temporada. No queremos empresas quebradas, pero tampoco podemos permitir que en esta cuarentena eterna los trabajadores se estén muriendo de hambre en sus casas".

El pasado viernes realizaron un fuerte reclamo en el centro cívico, quemando neumáticos, por la falta de asistencia a los empleados temporarios.