“La bajeza política de algunos realmente parece no tener límites. La utilización política de un tema tan sensible para toda la sociedad argentina, como es la desaparición del joven Santiago Maldonado, para tratar de sacar algún pequeño rédito en Río Negro no hace más que demostrar que el legislador Marcelo Mango es capaz de cualquier cosa”, sostuvo hoy el ministro de Seguridad y Justicia de Río Negro, Gastón Pérez Estevan.

Añadió: “Valiéndose de un artículo periodístico basado en trascendidos, Mango pretende vincularnos como Gobierno a un hecho tan grave, indicando que supuestamente sabemos qué pasó con Maldonado. Realmente no se entiende cómo una persona que dice estar comprometida con la sociedad puede utilizar maniobras tan burdas y de bajo nivel. No es la primera vez que utiliza el descrédito como argumento, pero esta vez ha ido demasiado lejos sin importarle en lo más mínimo lo que sus mentiras generan, no sólo en nosotros, que ya estamos acostumbrados, sino en los familiares, amigos y todas esas personas que tienen una verdadera preocupación por saber qué pasó con Santiago”.

“Es una verdadera barbaridad que diga que sabemos dónde está. Duele mucho ver cómo por una foto en algún medio de prensa un legislador es capaz de tener estas actitudes”, se quejó el ministro.