"Fueron dos o tres años de lucha contra mi cabeza"

La primera charla con Juan Román Riquelme limó asperezas de fondo. JR tocó esa fibra para que Carlitos volviera a ser feliz jugando a la pelota y con Tévez en ese estado de gracia, la cinta de capitán acabó por decantación en su brazo izquierdo.

Tevez dio vuelta la página en su relación con Alfaro y dijo que el título también le pertenecía al ex DT.

Con sólo tres goles en toda la Superliga, encaró el tramo final del 2020 y en seis partidos definitorios convirtió cinco: en la Bombonera de a uno ante Talleres y Godoy Cruz, en Santa Fe contra Colón y dos en el infierno de Santiago del Estero, cuando brilló en el cruce con Central Córdoba, la tarde en que reconoció que muchos esperaban que Boca hiciera agua.

“Quiero agradecer a Alfaro que fue una pieza importante para este Boca, esto también es de Alfaro. Román me ayudó a encontrar ese Carlitos”.Carlos Tevez. No se olvidó de Alfaro y Riquelme

Si hasta fue el único que se le plantó de “parla” al Muñeco Marcelo Gallardo para tratar de sacarlo de eje en el mano a mano con River cada vez que se consumaba una nueva victoria.

"Esto también es de Alfaro, no podemos olvidarnos. Hablamos mucho con Carlitos, me alegro por él”.Miguel Ángel Russo. Técnico de Boca no se olvidó del ex DT y elogió a Tevez

Es que Carlitos termina siendo la bandera de este nuevo Boca de Russo que por cosas del destino hasta cambió de pilcha en el tramo final.

La Superliga no borra lo de la Libertadores 2018 en Madrid, pero estimula a un futbolista tan brillante como ganador en el tramo final de su trayectoria deportiva, y que con el club de sus amores acaba de escribir uno de los mejores capítulos para terminar levantando su 28° trofeo en el plano personal.

“Es una de las emociones más grandes que tuve en el fútbol. Peleamos hasta el final, lo meremos por eso. Este grupo supo jugar mucho con la presión, es lo más rescatable de este Boca campeón”, manifestó Tevez, emocionado. “Volví a mi barrio, como aquel pibe que arrancó a jugar al fútbol. Eso me hizo sentir hambre. Fueron dos o tres años de lucha contra mi cabeza y un montón de cosas”, añadió.