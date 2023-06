Fue al Hospi por un dolor de muelas y falleció: quién era el joven rionegrino

Su hermana Aldana contó lo sucedido. "A las 4 de la mañana me llama mi mamá para ver si podía ir a ver a Diego a la casa, y cuando llego el estaba sentado en el piso y me decía -Aldi no me puedo mover, no siento las piernas ni los brazos-. Llamamos a la ambulancia y no vino. Entonces con mi papá lo cargamos en una reposera en la camioneta y lo llevamos a la guardia. Recién estaban dignándose a salir los de la ambulancia. El estuvo consciente en todo momento pero no se podía mover ni bajar", indicó al Noticiero Central de 24/7 Canal de Noticias.