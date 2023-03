Festejo de campeones: el mensaje de Messi y la emoción de Scaloni

messi muchachos seleccion argentina festejo campeones

Luego, no dejó de homenajear a sus compañeros que no pudieron alcanzar la gloria: "Sé que es un día nuestro, donde están festejando los campeones, pero no me quiero olvidar de todos los compañeros que estuvieron anteriormente, que también hicimos lo posible para lograr conseguir esto y estuvimos muy cerquita de la Copa América y el Mundial. Se merecen todo el reconocimiento del pueblo argentino, porque también dejaron todo por esta camiseta".

"Disfrutemos de esto, pasó mucho tiempo para volver a ganarla y no sabemos cuánto va a pasar para que vuelva a suceder, ojalá no pasen tantos años. Quedó demostrado que es muy difícil conseguir a Copa del Mundo, depende de muchísimas cosas, no solo de un gran grupo y un gran equipo y a veces por detalles no se puede conseguir, así que disfrutemos de la tercera estrella", cerró el astro argentino en medio de la euforia.

messi festejo campeones argentina

Por su parte el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, aseguró sentir una "gran emoción" tras el encuentro de la fiesta del campeón, en la que su equipo venció a Panamá por 2 a 0, y les agradeció a los hinchas "de por vida" ante la histórica jornada en la que destacó que lo hecho en Qatar 2022 fue para ellos.

"Siento una gran emoción y me va acompañar todo el resto de mi vida. Esto nos costó mucho, no es sencillo lograr esto y nosotros pudimos", destacó Scaloni y agregó: "No es sencillo. Estoy emocionado porque vinieron mis papás".

Ante la consulta sobre el imponente acompañamiento de la gente para su equipo, el entrenador de 44 años les agradeció "de por vida" y aseguró le gustaría "recorrer todo el país" junto a los futbolistas que lograron la Copa del Mundo en el Mundial de Qatar 2022.

"Me gustaría ir por todas las provincias, que la gente pueda ver a los jugadores y darles el cariño nos transmiten siempre", destacó en declaraciones televisivas y sumó: "Les agradezco de por vida por todo lo que nos dan".

Posteriormente, Scaloni tomó el micrófono en el centro del campo de juego -en medio de la premiación- y comenzó a cantar "de la mano de Leo Messi toda la vuelta vamos a dar". Luego, las más de 83 mil personas junto los jugadores argentinos entonaron: "La Scaloneta la p*.. que lo parió".

"El padre de la Scaloneta está allá arriba, y estoy muy emocionado de que haya venido mi papá", dijo el técnico totalmente conmovido y con la voz quebrada ante la ovación de los hinchas argentinos.

"Voy a ser corto y espero que... Quiero decir, agradecimiento eterno a este grupo de jugadores, el premio es de hecho por ellos. Esto es de ellos, y de todos los que se pusieron esta camiseta. Esta vez se nos dio y es increíble lo que estamos viviendo, es mucho el esfuerzo que hicimos", destacó el artífice de la gloria eterna luego de 36 años.

scaloni seleccion argentina festejo campeones

Tras sus declaraciones, Scaloni recibió un aluvión de aplausos de parte de los hinchas de la Selección que estuvieron en el estadio Monumental.