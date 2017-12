El evento está organizado por la fundación "Manos que ayudan", y lo recaudado será destinado para el tratamiento de rehabilitación de María del Carmen Stanziani quien padece cuadriplejia.

"Trabajo desde hace 30 años de forma gratuita con chicos con discapacidad intelectual como síndrome de down y autismo. Lo hago desde el corazón porque entendí que los chicos pueden coordinar el cuerpo con la mente y estimularse con clases grupales. Soy la única ex tenista que me dedico a esto", explicó a LM Cipolletti. Además expresó sus deseos de poder concretar un proyecto en la ciudad para instalar una fundación inclusiva.

"La idea comenzó cuando estaba embarazada de mi hija. En la cancha cuando daba clases a chicos convencionales, muchos chicos con discapacidad me besaban y me tocaban la panza y sentí algo especial. Transité un embarazo perfecto y sin ningún problema de salud. Estuve 3 años con el proyecto bajo el brazo hasta que lo implementé en los municipios de San Martín y Vicente López, y luego comencé con clínicas en el interior. incluso hace 16 años tengo un asistente con síndrome de down", expresó la tenista.

El evento tendrá un costo de 100 pesos destinados a colaborar con el tratamiento de María del Carmen.

Casabianca jugó en varias oportunidades torneos de Grand Slam en las décadas del 70 y 80. Es conocida por haber sido la primera campeona argentina de un torneo de Grand Slam Junior, el Abierto de los Estados Unidos de 1977. Llegó a ser la número 38 del ranking mundial y disputó dos partidos de la Copa Federación Argentina. Se retiró a los 26 años tras una lesión de rodilla.