Exigen presencia policial para cerrar el ingreso al basural

Además, se quejaron de que por su zona, marcadamente rural pero con un creciente poblamiento humano, casi no están pasando efectivos policiales para controlar que la gente cumpla con el confinamiento obligatorio para evitar los contagios. Así como hay veteranos recicladores que se han tomado muy en serio las disposiciones sanitarias de la Nación, la Provincia y el Municipio y, por eso, no están concurriendo al vertedero para juntar desechos reutilizables y ganarse el pan, hay otros que no estarían siguiendo las pautas y seguirían accediendo al lugar. A ellos se sumarían personas de asentamientos y barrios de Cipolletti que suelen practicar un cirujeo de índole más espontánea, aguijoneadas por la crisis económica.