Cinco interpretes suspendieron su servicio porque la universidad no actualizó sus contratos y no cobran desde febrero. Los estudiantes no podrán cursar hasta que se solucione el conflicto.

Los interpretes que brindaban el servicio a dos estudiantes de Ciencias de la Educación suspendieron su trabajo porque la UNCo no les renovó el contrato y no cobran desde febrero. Ahora dos alumnos no pueden cursar hasta que no se solucione el conflicto.