Estacionamiento: no quieren saber nada con otro proyecto

Consideró que la iniciativa “es una expresión de deseo que carece de sustento técnico, legal y operativo” y manifestó que le resulta “incomprensible que salgan con esto, me cuesta entender, porque tenemos un excelente diálogo”.

Aclaró que el propósito real de implementar un estacionamiento medido y pago nunca fue recaudar sino ordenar el tránsito. Por eso cuestionó la alternativa.

“Es de una improvisación alarmante y una falta de respeto total al trabajo que venimos haciendo desde hace un año y medio. Por lo visto, la Cámara de Industria y Comercio está interesada en el estacionamiento medido y sale con esto, pero no tiene idea de lo que está hablando. La iniciativa es infundada, no tiene un estudio previo ni dice cómo funcionará. La presentaron a los medios, pero no en el Municipio”, enfatizó.

Cómo máximo, $1 millón al mes

El intendente Aníbal Tortoriello dijo que la suposición de los comerciantes de recaudar $6,5 millones al mes es una “locura total”. Según la estimación del Municipio, en el mejor de los casos, se obtendrá $1 millón mensual.