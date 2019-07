"Es lo más importante que me pasó"

“Se dio bastante rápido, yo no me lo esperaba, porque estaba metido para jugar el Integración con Cipo”, reconoció el jugador perimetral. “Un día me llamó mi representante y me dijo que había posibilidad de jugar en la liga paulista y el rumor se hizo más fuerte y me llamó el entrenador de acá, de Brasil. Me dijo lo que necesitaba de mí y enseguida me mandaron los pasajes y me vine para acá, fue todo muy rápido”, detalló Tomasevich a LM Cipolletti.

"Poder jugar en el exterior siempre había sido un sueño y un objetivo. Además, la institución me trata muy bien”, dijo Sebastián Tomasevich que se llevó sus triples a brasil.

Un regreso histórico Tomasevich realizó las divisiones formativas en el club albinegro, hasta pegar el salto al básquet profesional. Su primera experiencia fue en Atlético Regina y luego en San Lorenzo de Chivilcoy para jugar el TNA. Antes de regresar a Cipo, jugó en Neptunia de Gualeguaychú.

Al volver al Albinegro a mediados del 2017, su primer torneo fue el Integración, en medio del receso del básquet nacional, justo cuando comenzó a cocinarse la posibilidad que el club, por primera vez en su historia, tuviese presencia en un torneo de ese nivel.

Finalmente, el Albinegro ingresó al Torneo Federal y lleva dos temporadas disputadas, con Sebastián como referencia de los jugadores formados en casa.

En el plantel de Cipo todos se pusieron contentos por la novedad. “Maxi (Rubio, el entrenador) se puso súper contento y me felicitó, porque supo que era una gran chance y experiencia para mí”, contó. “La verdad es que es de lo más importante que me ha pasado en mi carrera. Poder jugar en el exterior siempre había sido un sueño y un objetivo. Además, la institución me trata muy bien. No me falta absolutamente nada y todo es de primera”, destacó Tomasevich, el cipoleño que ya comenzó a vivir a pleno su sueño.