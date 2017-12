Durante la consulta popular que se realizó en los últimos días para sondear la opinión de los vecinos con respecto al proyecto el 83 por ciento de los votos fue a favor. Es que la llegada de la planta es sinónimo de oferta laboral, un factor que hoy escasea en el sector.

Votaron al menos 1700 personas, un 30 por ciento del padrón de la localidad.

La consulta no era obligatoria pero el resultado fue tomado por el intendente Nelson Iribarren y las autoridades de la comuna como un respaldo para insistir con la instalación de la usina nuclear en la región.

También tienen la esperanza de poder sortear la ley provincial que prohíbe radicar en Río Negro proyectos nucleares de alta potencia.

El diputado nacional Sergio Wisky estuvo en Sierra Grande, acompañando al intendente Iribarren.

“Es mejor que una encuesta, porque no fue obligatoria y no hubo campaña a favor ni en contra”. Además se mostró entusiasmado por el acompañamiento de la población sierragrandense y no dejó de visualizar una nueva instancia de retomar el proyecto del gobierno nacional de instalar en Río Negro la quinta usina nuclear de la Argentina", sostuvo Wisky en diálogo con ADN.