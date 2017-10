En Salud se estira el conflicto con los enfermeros

Los enfermeros del hospital cipoleño ratificaron su plan de lucha y ya no harán las veces de camilleros para el traslado de pacientes. “Desde julio venimos reclamando que se contrate personal específico para ese trabajo, que no nos corresponde. Hubo promesas pero no se cumplieron, y en asamblea decidimos que ya no se va a prestar colaboración”, dijo Jorge Núñez, delegado de ATE en el Pedro Moguillansky.