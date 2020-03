En Mendoza, Cipo quiere empezar a reconstruirse

3 Los puntos que separan a Cipo del último equipo en la zona de clasificación, Sansinena.

Pablo Ostapkiewicz no viajó a Mendoza por una distensión y la duda está en cómo hará el nuevo técnico para suplir su ausencia, que se suma a la de Matías Carrera en el lateral derecho. Podría darse la presencia de uno de los juveniles del club. La buena noticia para los rionegrinos es el retorno de Manuel Berra, el líder del mediocampo y capitán del equipo. Además, todo indicaría que Cipo no jugará con tres delanteros como lo hizo ante Colón. Es por eso que Daniel Opazo o Jorge Piñero da Silva saldrían del once inicial.

Ayer, Deportivo Madryn venció 1 a 0 a Peñarol y es uno de los tres escoltas en la zona sur.

Hoy jugarán Sansinena-Deportivo Maipú, Sol de Mayo-Villa Mitre, Olimpo-Ferro de Ferro (a las 17), Desamparados-Camioneros y Juventud-Circulo Otamendi (20:30).