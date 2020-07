En Las Perlas, las bajas temperaturas se sufren aún más

"Adentro de la casa, estamos como en Siberia. Tenemos que estar muy abrigados porque, si no, no se aguanta". Así se expresó Roque Sardá, un vecino del paraje cipoleño Balsa Las Perlas , al referirse a cómo encuentra a su comunidad el frente frío y lluvioso que azota a la región desde hace varias jornadas.

El testimonio de este hombre no es una excepción en un lugar donde la regularización del servicio eléctrico ha alcanzado a un proporción todavía menor de la población, donde el Plan Calor de entrega de leña es muy escaso, donde no se consigue la garrafa social y donde no hay red de gas natural. Además, comprar leña en forma particular se torna complicado por las restricciones pandémicas y por lo caro del producto.