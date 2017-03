En su discurso de apertura de sesiones, el gobernador Alberto Weretilneck defendió la implementación de la reforma educativa e la Nueva Escuela Secundaria.

“La nueva escuela rionegrina no responde a un capricho particular, si no a un mandato que buscó el consenso. El nivel de abandono escolar en la provincia es del 55,7 por ciento”, expresó.

El gobernador indicó que estos índices marcan que no se puede estar distraído de esta realidad que provoca un empobrecimiento, educacional, laboral y cultural.

Entre otros índices, Weretilneck que relató los niveles de abandono escolar en secundaria: En Lamarque el desgrane llega al 66 por ciento; Fernández Oro al 67.47 por ciento; en Viedma 80.12 por ciento, Barda del Medio 78.87 por ciento; y en San Antonio Oeste 69.6 por ciento.

“Vamos a afrontar todo lo que tengamos afrontar para aplicar la reforma” comentó, y dijo que en cambio, las escuelas industriales crecieron en su matrícula más del 66 por ciento, con un desgrane del 15 por ciento. “El verdadero problema es la estructura de la escuela media, lo que enseñamos y la manera en que enseñamos”, cuestionó.

“Vamos a garantizar que ningún profesor se quede sin su trabajo, pero no vamos a negociar la demora ni postergación de la escuela media rionegrina, porque no está en juego el interés gubernamental sino el de los chicos”, concluyó Weretilneck.