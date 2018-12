En la EFO estalló un conflicto sindical

La firma en cuestión es Mirasal, una compañía allense que brinda servicios petroleros. La empresa está aquejada judicialmente por deudas y ese habría sido el motivo del fin de los vínculos con YPF. Sin embargo, el propietario lo niega: “Teníamos contratos con Apache, YSUR e YPF que tenían vigencia hasta enero. Me presenté a cinco licitaciones y estoy seguro de que las gané, pero no me las adjudicaron. Cuando no te quieren, no te quieren...”, manifestó Guillermo Rotondo a AM La Carretera, la radio de Camioneros.

La mayoría de los empleados de Mirasal, que quedarán en la calle, son afiliados a Camioneros, por lo que el sindicato anunció su intervención en el conflicto. “Vamos a luchar para que Mirasal no se vaya”, ratificó Belich, quien admitió “enojo con YPF”.

“No vamos a permitir que se pierda una sola fuente de trabajo”, sentenció el histórico dirigente allense.

Belich anticipó bloqueos en el principal yacimiento de Río Negro y advirtió: “Nos vamos a poner muy firmes, vamos a paralizar YPF”. Prometió el acompañamiento de la Uocra y Petroleros, pero no les puso fecha a las medidas de fuerza.