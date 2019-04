En Juntos ya piensan en tener diputados y senadores

“Para colaborar en la defensa y gestiones de nuestro próximo gobierno, creo que en la provincia necesitamos tener senadores y diputados que no dependan de los partidos nacionales. Hoy tenemos oficialistas y oposición, pero no son rionegrinos. O votan todo en contra, o votan todo a favor. Esto a la provincia no le sirve”, expresó el líder de Juntos.