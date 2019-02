En Juntos ya definen nombres y estrategias

La segunda determinación de la conducción de Juntos fue no repetir la fórmula del 2015, algo que puede fortalecer la posición de JSRN en una disputa judicial por la candidatura de Weretilneck. Pesatti no será candidato a vice, pero no perderá protagonismo: encabezaría la lista sábana de candidatos a legisladores.

Cambiemos, a través del ARI, anunció que intentará impedir que el mandatario sea reelecto. Según su interpretación de la Constitución Provincial, está prohibida la participación en tres elecciones consecutivas. El Frente para la Victoria podría hacer una presentación similar.

En el oficialismo, en tanto, entienden que la CP prohíbe ser reelecto dos veces para el mismo cargo o la repetición de la fórmula. “Éste es el primer mandato de Alberto como gobernador, en 2011 fue electo como vice y asumió el cargo por acefalía”, repiten cerca de Weretilneck. Aluden a otro artículo de la Constitución, que define cómo reemplazar al gobernador si muere durante el mandato, como ocurrió con Carlos Soria tras su asesinato. Y entienden que, tanto el Superior Tribunal de Justicia como la Corte Suprema coincidirán con ese argumento y permitirán la candidatura.

Pesatti no sólo irá como primer candidato en la lista de legisladores, sería el reemplazante de Weretilneck en caso de que la oposición gane la disputa.

Carreras, la vice

El segundo lugar en la fórmula para el Ejecutivo recayó en una mujer. La ministra Arabela Carreras fue la elegida por Weretilneck, quien ayer hizo el anuncio en sus redes sociales. “Conversamos con Pedro Pesatti sobre el futuro de JSRN y los candidatos que vamos a ofrecerles a los rionegrinos para que sigan confiando. La mujer debe estar en un plano de igualdad, en altos cargos institucionales. Por eso Arabela Carreras será nuestra candidata a vicegobernadora”, manifestó.

Soria y Odarda, sin confirmación

Martín Soria y Magdalena Odarda volvieron a reunirse en Roca y la foto se viralizó en las redes sociales. Sin embargo, a pocos días del cierre de listas, la

fórmula del frente opositor no está confirmada. Distintos dirigentes del PJ y de los movimientos que integran el Frente para la Victoria mantienen su rechazo a la senadora, quien siempre fue crítica y opositora del kirchnerismo.