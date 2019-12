"En este club me hacen sentir muy importante"

Capitán del equipo de Fabián Pacheco, le tocó lesionarse en el arranque por un golpe en la espalda que lo relegó muchos partidos. "Me trataron bárbaro y me cumplieron siempre. Mi hija ya está en la escuela y con mi señora no queremos saber nada de volver a empezar en otro lugar. Acá soy feliz, este grupo se ha vuelto como una familia", explicó.

De todas maneras, la situación ameritó una reunión con el referente del club cipoleños, Carlos Rojas. "Lo hablé con él, le dije la verdad. Tenía de Comodoro Rivadavia y San Juan para irme. Con mucha predisposición me consultó qué es lo que yo quería y le dije lo mismo, que sentía que no era el momento de dejar esto. También me hizo saber que ellos querían que yo esté acá", confió.

Nuevas obligaciones

A punto de cumplir los 32 años, el Goldo ha realizado un largo recorrido, en Federal A, B, Ligas zonales y también el Amateur que se hizo en el arranque de 2019. Torneo al que volverá desde el 5 de febrero con La Amistad.

"Puertas adentro nosotros teníamos la obligación de llegar a este lugar, y aunque no es fácil, por supuesto que somos conscientes que el club nos da todo y que es casi lo que tiene que pasar. Ahora lo que viene será diferente", sostuvo.

El primer objetivo de cara al futuro será pasar la primera ronda y de ahí en más, el mismo rendimiento del equipo irá determinando para qué está.

"Ya en el Federal es distinto. La Amistad quiere llegar a un Federal A, pero el camino no es fácil. El grupo está bien y casi que lo mejor de la región lo tenemos. Pero no se puede decir que vamos a ascender porque no es lo mismo", amplió el futbolista.

Ya le tocó a buena parte de sus compañeros vivirlo en el comienzo del año, cuando Maronese los eliminó en el primer mano a mano de la competencia, siendo locales y después de haber hechos dos partidos muy correctos.

Después del 1º de enero se terminarán de confirmar la composición de los grupos eliminatorios en Buenos Aires.

La-Amistad.jpg Anahí Cárdena

Priotti, cerca de ser el primer refuerzo

Martín Priotti, de pasos por Argentinos del Norte y el Deportivo Rincón en la región, es el nombre apuntado por Fabián Pacheco en el mercado de pases de La Amistad.

El defensor, que puede desempeñarse como lateral izquierdo o zaguero central, es el que más cerca está de sumarse a la pretemporada del 4 de enero en el equipo de Cipolletti.

Con vistas al inicio del próximo Federal Amateur, la intención del cuerpo técnico es sumar un mediocampista, un delantero y también un arquero.

Es que Maximiliano Paniccia arrastra una dolencia en la rodilla y deberá ser intervenido, lo más seguro es que el 1 espere hasta la finalización de la división de ascenso.

Sin embargo, Pacheco no quiere correr riesgos en este sentido y por eso también dio el OK para salir en búsqueda de una tercera alternativa para el puesto que sigue siendo de Guillermo Ferreyra.

Ante la rectificación en la fecha de inicio del certamen, el llamado para los jugadores se retrasó hasta el sábado 4 de enero. Se proyectan dos días de evaluaciones físicas y después de eso 10 días en doble turno, todo dentro del club.

Cipo, solo un recuerdo

Tan cerca y tan lejos de volver a Cipolletti en el Federal A está Henry Sáez. Sentimentalmente, un llamado desde calle Mengelle sería lo único que lo haría dudar de perpetuar su gran momento en La Amistad, más allá de las internas. “Yo sé que ya no me van a llamar. Lo digo de verdad, más allá de los goles y el momento personal, de Cipolletti no espero el llamado”, dijo con contundencia.Su alejamiento definitivo en el 2012 no fue el más armonioso y más allá de los cambios de nombres al frente del fútbol albinegro, su nombre es reconocido por la subcomisión y cuerpo técnico, aunque entienden que su tiempo en La Visera ya es pasado. Ahora, después de unas breves vacaciones, llegará el momento de iniciar una nueva pretemporada (2 de enero). “Me siento re bien, ahora me cuido un montón, si no ya no podés jugar”, se sinceró.

Lesionados

Los que no tienen descanso son el mediocampista Alejandro Monsalve y ahora el delantero mendocino Franco Carrizo, ambos con dolencias en la rodilla.

Todos los esfuerzos están dirigidos a recuperarlos para que puedan cumplir con la parte más intensa de la preparación.