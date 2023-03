En el CCC se vivirá un "Homenaje al rock en inglés"

cipo-p03-complejo-cultural-cipolletti.jpg

En detalle, el programa está compuesto por “Aces of spades” (Motorhead), “Another day in paradise” (Phil Collins), “Enjoy the silence” (Depeche Mode), “Every breath you take” (The Police), “Have I told you” (Rod Stewart), “Hope of deliverance” (Paul McCartney), “Just like heaven” (The Cure), “Let’s dance” (David Bowie), “Neon knights” (Black Sabbath), “Ordinary world” (Duran Duran), “Run to the hills” (Iron Maiden) “Unchain my heart” (Joe Cocker) y “Wonderwall” (Oasis).

La Orquesta Sinfónica FCP, dirigida por el maestro Fabrizio Danei, está integrada por más de cincuenta músicos. En tanto, Rock FCP está integrado por Guillermo Pérez y Ángel Pino, guitarras y voz; Sebastián Mozzoni, bajo y voz y Cristian Vallejos, batería y voz. Junto a ellos actuarán los cantantes Pablo Aristimuño, Enrique Caneo, Alfonsina Magariño y Alejandro Sandoval.