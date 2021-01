En diálogo con LMCipolletti, comentó que siempre que se procede a la clausura preventiva de un comercio o establecimiento los inspectores municipales verifican si las fajas colocadas se respetan. Es así que durante la tarde del martes corroboraron esa situación. "No se detectó actividad en el lugar pero los inspectores labraron una contravención por la rotura de las fajas", indicó San Pedro.

Si bien, la jueza todavía no determinó qué multa le cabe al local, el hecho de haber encontrado las fajas de clausura rotas agrava la situación del comercio en infracción. Un hombre se presentó en el Juzgado y dijo ser el dueño, pero no realizó ninguna presentación. No obstante, expresó que hará un descargo y aún está en plazo para que lo haga.