Emotivo: Así reaccionó nene cipoleño al saludo de su ídolo Dibu Martínez

Los "cumplió" feliz Juani. Y no es para menos. Dos ídolos, dos figuras de la Scaloneta le alegraron el día a un chico cipoleño que padece síndrome de Down. Nada menos que su admirado Dibu Martínez, héroe nacional y el neuquino más famoso, Marcos Acuña se unieron en un copado saludo para el pibe oriundo de esta ciudad, que estalló de emoción cuando sus padres le mostraron el video que enviaron las glorias.

"Con la pareja actual de su papá estábamos tratando de contactarlo y conseguir un saludo del Dibu, porque Juani se acuesta y se despierta mirando videos del Dibu. No es nada fácil, le escribimos varias veces al entorno del arquero y se fue haciendo una cadena hasta llegar al Dibu", explicó a LU19.

"El sábado, que era el cumpleaños de Juani, llegó el video tan esperado. Al principio no captó que era para él, le pusieron de nuevo el video y le dijeron 'prestá atención'. Estamos la verdad felices, agradecidos, desbordados de alegría. Que una persona tan solicitada tenga ese gesto. Para él fueron unos segundos, para Juani una felicidad inmensa que le va a durar toda la vida. Lo mira una y otra vez al video. No logramos caer", agregó sobre la reacción de su hijo.

Luego tuvo palabras de elogios hacia el mejor arquero del mundo. "Para Juani y para cualquier chico, Dibu no sé lo que tiene en particular, ha generado en los chicos un amor inmenso. Ejemplo de solidaridad, compañerismo, divertirse haciendo algo, dejar todo por un sueño. Hace mucho que no veíamos todo eso en una persona, ese carisma, nos llegó a todo de una manera especial".

Por último, respecto al fanatimo de Juani por el fútbol, comentó: "Juega al fútbol en el gimnasio va tres veces por semana. Le gusta muchísimo, es hincha de Boca y fanático de la selección. Tenemos pendiente que vaya a ver a Cipo, a veces me da temor que haya algún incidente y se asuste".

Por lo pronto, Juani cumplió su sueño justo y tuvo el regalo perfecto. El y el Dibu, dos números uno.