“Es todo medio raro, uno trata de moverse, pero es poco lo que se puede hacer en casa. Es una lástima todo lo que está pasando. Es todo tan incierto, no sólo en el fútbol, en todos los ámbitos. Uno espera que la competencia vuelva pronto, pero parece que esto viene para rato. No sé qué va a definir el Consejo Federal, pero me parece que después se va a tener que empezar la preparación de cero, porque viene para largo”, expresó el jugador de La Amistad, que disputaban la segunda etapa del torneo Regional Amateur.

El Willy Ferreyra reconoció que le cuesta encontrar motivación en el contexto actual. “En la primera semana, uno tenía la ilusión o no era consciente de lo que realmente estaba pasando, y esperaba volver rápido; pero ahora viendo como viene la cosa en el país y a nivel mundial, te das cuenta que no va a pasar eso. Hay que poner en primer lugar la salud y voy a ser sincero, el primer tiempo entrenabas firme, pero ahora es como que vas mermando”, reconoció.

Pero León sí encuentra incentivo y más cuando lo tiene a su padre todo el día para que lo entrene. “Uno trata de mantenerlo entretenido, alegre y es algo que nos gusta a los dos. El encierro complica a los chicos tanto como a los grandes”, dice el Willy, a quien le cambia el tono de voz cuando habla de su pequeño hijo, que antes de la cuarentena aprendía a jugar en el Centro Infantil de Fútbol (CIF).

El Willy aclara que jugar a la pelota, es un deseo del hijo, no ha presión de por medio. “Uno que jugó al fútbol toda la vida no le quiere meter presión o no quiere hacerle la cabeza, pero igual le gusta mucho. Él me pide todo el tiempo jugar a la pelota y que le haga ejercicios quiere ir siempre a entrenar”, contó el 1.

Ademas, reveló a durante la cuarentena, León se inclinó por el arco: “Tiene cinco años, antes de que pase esto jugaba en el medio, ahora en la cuarentena me está pidiendo que le haga entrenamiento de arquero, pero esperemos que juegue en el medio o arriba”, dijo entre risas.

