Provincia LMCipolletti video El video viral por la suba de impuestos: "Estamos podridos"

En Villa Regina, donde un camionero se quebró en una manifestación por su angustiante situación y el video sumó miles de adhesiones.







Manifestantes contra la suba de impuestos en Río Negro se expresaron frente a uno de los edificios de Rentas de la provincia y mostraron su disgusto y realidades. En Villa Regina, un camionero se quebró por su angustiante situación y el video se viralizó en las redes. “No tengo deudas en la provincia de Río Negro y me castigan porque me atrase cuatro días. Me sacan el beneficio y encima me viene un aumento de una patente de un camión de 16 mil pesos", se quejó.

Según el relato del camionero, por un rodado modelo 2009, "me vino 28 mil pesos. Necesito para poder trabajar con mis dos camiones y mis tres semirremolques y pagar el impuesto inmobiliario en mi casa, necesito 70 mil pesos cada 60 días para bancar a un tipo que se sienta en una banca y no hace nada por el pueblo, porque no hacen nada”, manifestó el vecino en medio de un estado de consternación y de aplausos de las personas que estaban presentes en el reclamo.

“Esto no da para más. Me dicen que haga los reclamos y hago el reclamo por la página de internet y no te contesta nadie porque se cagan en la gente, no les importa nada, no les importa nada”, expresó.

El mismo vecino, desbordado, se preguntó: “¿dónde está la legisladora nuestra de Regina? Sabes por qué no vienen, porque no les da la cara, que pongan los recibos de sueldos arriba de la mesa. Porqué un tipo que está sentado cuatro horas, tres veces por semana en la Legislatura cobra 300 o 400 lucas y cualquiera de los que está acá no le alcanza para llegar a fin de mes. No te alcanza”, remarcó efusivo. “Que no van a saber la situación de un jubilado, de una persona que limpia una casa, de un cosechador que se compró el auto con esfuerzo, yo que tengo un camión 2009, no se fijan, no les importa. Somos una manga de corderitos y no hay que pagar nunca más nada”. “Que no van a saber la situación de un jubilado, de una persona que limpia una casa, de un cosechador que se compró el auto con esfuerzo, yo que tengo un camión 2009, no se fijan, no les importa. Somos una manga de corderitos y no hay que pagar nunca más nada”. “A esta Provincia no le debo un centavo”, expresó y volvió a remarcar que “es lamentable, pero me voy a convertir en un deudor y si todos somos deudores, de dónde va a salir la guita para que ustedes puedan seguir laburando”, le expresaba el vecino al empleado de Rentas de Villa Regina, llamado Pablo. “Estamos re podridos, esto no da para más. Esto no da para más, es la realidad”, le dijo el vecino en la cara al empleado estatal a quien le pidió que le haga llegar el reclamo. Embed

TAGS

video

viral

impuestos