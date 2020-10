Las vacunas son todas las que están incluidas en el plan de vacunación obligatorio para niños y niñas de 5 a 11 años. Éstas incluyen la triple bacteriana, celular, polio, triple viral, VPH para niños y niñas, triple bacteriana, acelular, triple viral, refuerzo de fiebre amarilla, hepatitis b y meningococo.

Según contó a LM Cipolletti la presidenta de la Cooperadora del Hospital, Cristina Pardo, la idea es ir recorriendo distintas zonas de la ciudad para que puedan concurrir todos los niños del radio y evitar la concurrencia al hospital.

“Se necesita el DNI y el carnet de vacunación. Si no tienen el carnet no hay problema, porque se puede iniciar uno nuevo. En el Brentana estaremos hasta la próxima semana, luego seguimos el recorrido por el colegio Fátima, y después estaremos en el salón comunitario del Barrio Obrero y Anai Mapu”, explicó.

Dijo que la idea nació ante el miedo de las familias de concurrir al hospital, y la necesidad de que los niños cumplan con el calendario de vacunas.

“Armamos lo que llamamos un vacunatorio itinerante para llegar a todos los barrios. El equipo está conformado por 10 personas del equipo sanitario y vacunadoras, y 5 personas pertenecientes a la Cooperadora. En el lugar se cumplen todos los protocolos sanitarios, como el uso de elementos de protección personal y distancia social”, añadió Pardo.

Agregó que no importa si los chicos no están comprendidos dentro del radio escolar, que igualmente se los vacunará sin inconvenientes. Indició que las vacunas son gratis, obligatorias y no se necesita orden médica para su aplicación.