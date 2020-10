Les robaron las bicicletas a trabajadores del hospital

Una de las trabajadoras afectadas fue Yesica Nahuelan, conocida empleada del sector de maestranza, quien el fin de semana formó parte del suplemento especial de LM Cipolletti por el aniversario de la ciudad.

Según contó, los ladrones le cortaron el candado aprovechando la recorrida de la policía que suele resguardar el lugar y se llevaron su bicicleta marca Fire Bird color celeste, elemento de transporte que utiliza a diario para unir su casa en Fernández Oro con el hospital de Cipolletti.

bicicleta robada del hospital

“Empecé a venir en la bici porque con la pandemia cambiaron las frecuencias de los colectivos y no coincidían con mis horarios. Me costó mucho comprarla y en un segundo me la arrebataron. Me da mucha bronca. Ahora no sé cómo ir a trabajar”, explicó.

En el transcurso del día concurrirá a la comisaría 24 del barrio Don Bosco para formular la denuncia correspondiente.

Los ladrones también se llevaron la bicicleta de otro trabajador del área de maestranza del hospital quien también la utilizaba como medio de transporte. Se trata de una bici marca Raleigh color negra y gris.

bicicleta robada del hospital

Hay bronca en toda la comunidad porque los delincuentes atacaron el hospital, un lugar sensible donde se trabaja a destajo para poder atender a todos los pacientes con Covid en un nosocomio que se encuentra desbordado.