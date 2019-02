Las causas de la colisión no están claras, pero las primeras versiones indican que el conductor de la camioneta tiene problemas auditivos, por lo que no escuchó el timbre del paso a nivel que advierte la proximidad del tren. Quiso cruzar las vías, sin mirar, y fue arrollado. La locomotora sacó la camioneta de las vías, tras impactar en la puerta de la acompañante. Al no arrastrarla, se evitaron consecuencias más graves.

Tras las primeras pericias en el lugar, el tren continuó hasta la estación, cambió la máquina, y siguió viaje hacia Bariloche. El presidente del Tren Patagónico, el cipoleño Jorge Maljasian, informó que la máquina será sometida a una serie de revisiones para descartar posibles daños.