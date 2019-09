"Fue una linda época, tuve la suerte de jugar en los dos lados, se jugaba a cancha llena. Se armaban equipos fuertes”.Diego Landeiro, jugó en Cipo y olimpo

"Jugué en Olimpo contra Cipo. Le hice goles, no grité el primero y me putearon. En el segundo me enojé y sí lo grité”, dijo Gerardo “Chiqui” Solana, vivió el clásico jugando en olimpo

El clásico nació por la ausencia de los rivales regionales en la misma categoría, y cuando aún no asomaba Guillermo Brown de Puerto Madryn, que actualmente es el club mejor posicionado de la Patagonia en el fútbol nacional.

"Era el equipo a ganar. Era hermoso, era otra época, se vivía muy diferente y a cancha llena”. Pablo Parra, Ídolo albinegro

Para Pablo “Chala” Parra, fue una época única, que posiblemente no tenga comparación a futuro, por el rumbo que tomaron ambos clubes, con los bahienses jugando en las ligas mayores. “Era un clásico, era el equipo a ganar. No así con la Villa que éramos amigos. Era hermoso, era otra época, se vivía muy diferente y se jugaba a cancha llena”, sostuvo el ídolo albinegro.

18 años pasaron desde el último enfrentamiento, el 3 de abril del 2001, un 2 a 1 en La Visera.

La confesión del Chiqui

Gerardo “Chiqui” Solana lo vivió defendiendo la casaca de Olimpo, incluso le tocó marcarle goles a Cipolletti. El ex futbolista recordó el día que por respeto no festejó un gol que le marcó al Albinegro, pero lo insultaron igual y al segundo, lo gritó como se debe. “Cuando lo enfrenté con Olimpo, le hicimos varios goles. Le ganamos 4 a 0 o 4 a 1 en Olimpo, no grité el primero, en el segundo me enojé y sí lo grité”, contó entre risas.

“Sacando a Villa Mitre, para ellos es el segundo rival. En el Federal A era un clásico, con bastante gente de los dos se jugaban”, sostuvo Solana, quien indicó que, para el partido, Cipo llega mejor. “Creo que Cipo, hoy me baso en los resultados, llega mejor y por ahí con el césped natural va a ser mejor partido de visitante con chances de un buen resultado”, analizó.

Cipo enfrentará a Olimpo, tras tres empates y una victoria. El local, igualó tres partidos y perdió el último.