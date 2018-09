"El plan económico fracasó", criticó Weretilneck

Según el mandatario, “ahora se necesita un proyecto que no sea consecuencia de la coyuntura. Esperemos que el Gobierno pueda encontrar un rumbo al país”.

La incertidumbre es algo que también juega en contra, no sólo de la gente sino de los gobernantes tanto de las provincias como de los municipios. Al respecto, Weretilneck dijo que es necesario “saber el camino que vamos a transitar, porque el gran problema de hoy es la desconfianza”.

Por ese motivo, reclamó: “Falta que nos digan cuál es la política económica del gobierno hasta el final del mandato para generar confianza, porque la desconfianza se traduce especulaciones que destruyen la economía”.

Respecto de los últimos anuncios del presidente Mauricio Macri, dijo que “hay una serie de medidas económicas que parecen no hacen al todo, pero esperemos que se transformen en un plan económico”.

Weretilneck admitió que las medidas “afectan al conjunto de la sociedad” y el Estado rionegrino no es ajeno. “A nosotros (nos afecta) en el fondo sojero y las retenciones a las exportaciones”, explicó.

Tren: Ayer llegó a Viedma la nueva formación del Tren Patagónico que unirá Bariloche y Viedma.

“No da ser tan liberal”

“Es un error enorme la liberalización del precio del combustible, porque no se puede pasar al surtidor las alzas y movimientos del petróleo o del dólar semana a semana. No hay economía que aguante. Por ahí el Gobierno es demasiado liberal en su concepción ideológico-económica y este país no da para ser tan liberal”.

De todas maneras, señaló: “Si el acuerdo con FMI tiene un visto bueno, y hay acuerdo entre los gobernadores y la Nación, estamos en presencia de un principio de estabilidad”.