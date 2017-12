"¿Quiénes son los RAM? Yo no los conozco. La verdad, no sé la entidad que tiene esto", sentenció el cura con respecto a las acusaciones que giran en torno a la Resistencia Ancestral Mapuche como autores de los diferentes hechos de violencia que se propagaron en la región. No obstante, no descartó la posibilidad de la existencia de un grupo autónomo culpable de perpetrar los ataques.

Por otra parte, aseguró que "la gente de origen mapuche de nuestra ciudad tiene sus nombres, trabajan, están en nuestra comunidad" y que "algunos son concejales". También están aquellas "organizaciones que han estado trabajando para conseguir su tierra de manera legal".

"¿Qué entidad tiene RAM?, no lo sé. Y lo que puedo decir es que la gran mayoría del pueblo mapuche no se identifica con actos que se adjudican a esa supuesta organización".

"No siempre que ocupan un lugar significa que son grupos RAM. Aquí se han hecho desalojos históricos con violencia. Uno que recorre la línea sur se encuentra con más de un caso de gente que vivía en un lugar y de repente se la sacó, o gente que se fue endeudando en el tiempo de las ventas y de repente no tenías más el terreno. Eso también es violento", expresó Chaparro en diálogo con Luis Novaresio por radio La Red.

A su vez, reconoció que existe la posibilidad de que existan infiltrados. "Yo no digo que no haya alguien violento entre ellos, pero siempre puede haber otro que se está metiendo. Ellos piden respeto, no dicen que no van a ingresar. Ellos reclaman un lugar donde ejercer su culto, su sanación natural", concluyó.

