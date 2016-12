El nuevo edificio, la cuenta pendiente en Medicina

La construcción está lista y las máquinas paradas, pero los alumnos siguen pasando de largo. El nuevo edificio no tiene fecha cierta de apertura.

La facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue termina el 2016 con algunos sinsabores y se prepara para comenzar el 2017 con pocas certezas respecto a los desafíos que no pudieron ser canalizados a lo largo del año. Una paradoja si se tiene en cuenta que va a cumplir dos décadas desde que entró en funcionamiento y que en el aniversario de su creación no pudo cumplir el sueño de estrenar la nueva sede de Los Tordos, pese a que el edificio está prácticamente terminado. La ampliación de facultad, por ahora, es el elefante blanco de la UNCo.

Susana Sánchez, secretaria académica de la sede cipoleña, señaló que todavía no cuentan con la entrega del complejo, aunque planean hacer algunos trabajos en enero para que poder abrir las puertas en marzo. Sin embargo, no hay certezas de que puedan cumplir con su objetivo.

Según indicó Sánchez, la instalación de los servicios de luz y de gas demoró los plazos. “La universidad debía hacer una acuerdo con Edersa y eso se aprueba por el Consejo Superior. La lógica institucional, que nos preserva de irregularidades, lleva tiempo. No podemos ponerlo en funcionamiento hasta que no esté finalizado y tengamos las condiciones de seguridad e higiene para llenarlo de alumnos”, explicó.

En cuanto al mobiliario, indicó que se avanza gracias a aportes de vecinos y organizaciones. “Tuvimos una donación de pupitres y estamos trabajando con algunas instituciones para tener donaciones de escritorios. Estamos abiertos a lo que pueda surgir por parte de la comunidad que siempre está colaborando”, manifestó. “Básicamente necesitamos tener internet para el dictado de las asignaturas. Con pupitres y cañón podemos empezar las clases”, agregó Sánchez.

Además, sostuvo que buscan readecuar los laboratorios porque “hay que crecer en el área de investigación”, pero reiteró que el objetivo inmediato es la apertura de la sede para que se desarrolle la cursada.

Profesores sin salario

Otra de las cuentas pendientes son las designaciones de personal docente, que en un 38 por ciento enseña sin percibir remuneración. “En el marco de una emergencia institucional, somos la facultad que tiene mayor cantidad de docentes ad honorem dentro de la UNCo. Estamos con la necesidad urgente de poder acceder a rentar a esos 150 profesores que en su mayoría están en ciclo clínico”, expresó Sánchez.

Y agregó: “Nación en este momento está haciendo, desde la Secretaría de Políticas universitarias, un relevamiento de los docentes ad honorem en todo el país. Esperamos que en algún momento se nos giren esos recursos económicos para poder rentar a toda la planta, pero hemos estado todo el año trabajando en ese sentido y no hemos tenido mejoras”.

La funcionaria señaló que la cantidad de alumnos aumenta en un 30 por ciento anualmente y que no están pudiendo mejorar las condiciones de enseñanza. El próximo año unos 700 alumnos se sumarán a los 2500 que ya forman parte de la carrera. “En ese sentido, tenemos necesidades concretas de designación docente”, remarcó Sánchez.

Respecto de la cuestión presupuestaria, declaró: “Eso ya se ha debatido y no se me ha informado que haya cambios para el año que viene. La universidad no está afrontando las mejores condiciones. Como facultad, hemos realizado solicitudes concretas al rectorado.

La universidad debería aumentar la cantidad de presupuesto disponible para Medicina. Esto lo hemos planteado, pero depende de los fondos que se pueden conseguir en la universidad desde el gobierno nacional”.

Apoyo: En la UNCo destacan los aportes de la comunidad para equipar la nueva sede.

Mirada positiva

La contracara es el acompañamiento de la comunidad. “Nuestra facultad tiene mucho apoyo por parte de instituciones públicas y privadas por eso podemos seguir creciendo en cantidad de alumnos y actividades. Eso en un marco de crisis es muy favorable”, afirmó la secretaria académica, al tiempo que valoró que durante el 2016 la universidad logró tener mayor presencia en hospitales como el Pedro Moguillansky y los neuquinos Castro Rendón y Heller, a través de unidades docentes.

También destacó que en el Congreso de Medicina celebrado en Bariloche encontraron a muchos egresados de la UNCo que están trabajando en Rio Negro y Neuquén.

Muchos alumnos, poco espacio

La ampliación suma aulas y laboratorios para descomprimir la sede de Toschi y el edificio que ya funciona en Los Tordos.

Durante todo el año se esperaron fondos para tramitar servicios y equipar el lugar, pero el presupuesto no alcanzó. Ahora apuntan a marzo.

Las preinscripciones de este año confirmaron a Medicina como la carrera más elegida de la UNCo. Ingresarían 700 alumnos y ya hay 2500.