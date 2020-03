El Municipio sale a precintar los gimnasios al aire libre

En diálogo con LMCipolletti, la secretaria municipal de Deportes, Liliana Artola, explicó: “Es una invitación a que la gente no se reúna, no se junte, se quede en su casa y salga lo mínimo e imprescindible. Hay que sumar al a prevención desde todo lugar. Además, no podemos garantizar la limpieza de los aparatos que están al aire libre, justamente porque están al aire libre y por esto resulta difícil controlar el uso y la higiene”.

El Municipio encintó los gimnasios al aire libre para prevenir el coronavirus.

Indicó que es necesario que la gente ya se haga la idea de quedarse en su casa. “Si no nos cuidamos entre todos, esto no se corta más. Nosotros somos defensores de la actividad física, pero no es el momento de hacerlo ahora. Gente, es momento de hacer algo en casa”, expresó la funcionaria municipal.

Además, hay profes en distintas disciplinas que ya están mandando actividades para hacer a sus alumnos a través de grupos de Whatsapp. En breve, también, subirán otras propuestas al muro de Facebook para que la gente pueda seguir en movimiento. Son ejercicios que se adaptan a los espacios reducidos de una casa. “La idea con esto es que tampoco nos quedemos en un parate total y podamos seguir en movimiento”, cerró Artola.

