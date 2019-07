Trasarti dijo que actualmente hay 12 colectivos funcionando en la ciudad y otros dos de auxilio, pero que para mantener el servicio en estas condiciones deberán dejar funcionando entre el 40 y el 50 por ciento de esas unidades. “Se tendrá que despedir gente y se deberá reducir la masa salarial. Pero no vamos a afectar al servicio interurbano o a aquellos servicios que se sustentan para cubrir a aquellos que no se sustentan, como es el caso de Cipolletti”, agregó.

El empresario contó que Nación creó un fondo compensador para cubrir, en parte, los subsidios. “El 50% lo pone la provincia. Eso llega en tiempo y forma. Pero desde enero no hemos recibido el otro 50% de subsidio que establece la resolución 290. La tiene que poner Nación a través del Municipio. No sé dónde está esa plata, porque no soy el intendente”, indicó.

Se deben $4.200.000, a lo que además hay que sumarle la deuda del gasoil que debía afrontar el Estado local, lo que en total suma alrededor de 6 millones de pesos.

“Como empresario, yo no me voy a hacer más cargo de los costos del servicio urbano de Pehuenche en Cipolletti”, aseguró Trasarti, y agregó: “La situación es crítica. La ciudad tendrá el servicio urbano que podamos prestarle”.

Además, se quejó del estado de las calles de la ciudad. “Hablan mucho del asfalto, pero lo que pavimentaron representa un porcentaje mínimo. Las calles están en pésimo estado. Hay barrios, como Costa Norte, Labraña y muchos otros, por donde no se puede transitar y, si llueve, mucho peor”, subrayó.

También criticó la política municipal de plagar la ciudad de reductores de velocidad. “Mientras otras ciudades, como por ejemplo Neuquén, hacen el Metrobús y ponen carriles exclusivos para el transporte público, acá llenan las calles de lomos de burro. Eso afecta al servicio público”, sostuvo.

Menos colectivos, la posible solución

¿Dónde está la plata?

Nación cambió las reglas del juego y hubo que cubrir los huecos que quedaron por los recortes de subsidios. En Cipolletti se trata de $17 millones. La mitad la puso Provincia. El resto debía llegar a través del Municipio, pero en Pehuenche dicen que nunca pagaron.

El servicio, en peligro

Aquiles Trasarti, dueño de Pehuenche, aseguró que la situación del servicio en Cipolletti es crítica. Una de las alternativas que manejan es brindar un servicio mínimo, dejando entre el 40% y el 50% de las unidades que funcionan hoy. Esto implicaría despidos.

Se confirmó el paro de la UTA

A pesar de una última negociación a nivel nacional, el gremio de los choferes de colectivos ratificó la medida de fuerza por 24 horas en casi todo el país y Cipolletti no tendrá el servicio urbano de colectivos. Desde la seccional provincial de la UTA manifestaron que la medida de fuerza regirá desde el primer servicio, en reclamo de un aumento salarial.

“Nosotros entendemos a las empresas, porque han perdido subsidios, pero no se están pagando sueldos ni respetando los aumentos acordados”, dijo Ángel Rubio. El dirigente expresó que hay servicios en riesgo, como el de Roca. “Hay que buscar una solución y no puede ser a través de un aumento de tarifas porque la gente no puede pagar. El colectivo lo usan los trabajadores”, concluyó.