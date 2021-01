El Ministerio de Salud informó los efectos adversos de la vacuna Sputnik V

El médico clínico y doctor en Medicina, diplomado en Bioestadística y en Filosofía Carlos Regazzoni, advirtió en diálogo con Infobae que estos efectos secundarios son esperables e hizo hincapié en 4 puntos respecto de la vacuna.

“Primero se sabía que estas vacunas iban a dar reacciones adversas porque hubo poco tiempo de ajustar detalles que tienen que ver con su composición, en todo el mundo están apareciendo más reacciones adversas que las esperadas con las vacunas, por ejemplo en el caso de Pfizer-BioNTech la incidencia de shock anafiláctico, que es muy grave, fue de 1 en 100 mil, cuando normalmente es de 1 en 1 millón”, contó.

AM comienza la vacunacion contra el covid19 vacunatorio colegio Don Bosco (9).jpg Agustín Martínez

“El segundo punto a resaltar es que varias de las reacciones adversas de las otras vacunas ya se preveían gracias a la información que se tenía de los trabajos de investigación clínica y en el caso de Sputnik V no tenemos los estudios previos sobre los efectos adversos. Es decir, en aquellas que hubo información por los ensayos clínicos o trials previos es más fácil interpretar lo que ocurre a medida que se va vacunando y en el caso de Sputnik V al no contar con las investigaciones sobre los efectos adversos por parte de los fabricantes/desarrolladores este punto se complica mucho y es muy difícil interpretar lo que está sucediendo”, precisó y añadió: “Estas vacunas darán más reacciones adversas que lo habitual, porque no hubo tiempo para ajustar los excipientes u otros componentes específicos que a veces se pueden cambiar si los pacientes lo toleran mal por ejemplo. Pero en este caso y contexto no había posibilidades de adecuar por los tiempos y la emergencia sanitaria que conllevan la pandemia”.

Cómo tercer punto, Regazzoni destacó que “la Argentina mantiene un ritmo de vacunación muy lento con 30 mil dosis por semana, y así no vamos a llegar las 60 millones de dosis que debemos aplicar a este ritmo. A 30 mil por semana, en 100 semanas tendrás 30 millones de dosis y a esta velocidad se necesitarían 200 semanas, es decir 4 años, se debe acelerar la campaña y logística”.

“Y cuarto, diría que como la pandemia está descontrolada en nuestro país y la segunda ola ya empezó, en el costo-beneficio algún tipo de riesgo vamos a tener que asumir, porque sino lo que nos va a quedar es la cuarentena estricta”, agregó.

Según Regazzoni, “lo que se debería hacer es testeos masivos con cordón sanitario” y con el panorama actual, “si seguimos con el ritmo de vacunación tan lento y los casos subiendo, lo único que va a quedar por hacer es implementar una cuarentena estricta”.

vacunación-en-argentina.jpg Las vacunas rusas continuarán llegando en enero y febrero de 2021

Por otro lado, y consultado por el mismo medio, Adolfo Rubinstein, doctor y profesor de salud pública de la UBA y ex ministro de Salud de la Nación, manifestó: “Por lo que se reporta, 317 eventos adversos de 30 mil vacunados pareciera ser menos del 1%, es bastante habitual en cualquier medicamento o cualquier vacuna dentro de las primeras horas. No le daría demasiada relevancia, pero sí me parece que hay que monitorear los efectos adversos, los informados parecen leves, no me parece que sea nada que salga del eje de lo esperable en las primeras horas de la administración de una vacuna”.

La Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos publicó un detallado informe sobre qué se puede esperar de los efectos secundarios de las vacunas contra COVID-19. El doctor William Moss de dicha institución explicó que los efectos secundarios pueden variar según el tipo de vacuna COVID-19 que se suministre.

“Sabemos más sobre los efectos secundarios después de la vacunación con las vacunas de ARN mensajero (o ARNm) de Pfizer y Moderna, en donde el más común es dolor en el lugar de la inyección. Otros incluyen fatiga, dolor de cabeza, dolores musculares, escalofríos, dolor en las articulaciones y posiblemente algo de fiebre”, explicó el experto, que indicó que dichos efectos duran de 24 a 48 horas y no más de unos pocos días, y que los mismos fueron más frecuentes después de la segunda dosis en los ensayos previos.

“Estos efectos secundarios son típicos de la inflamación inducida por las vacunas y son un signo de la respuesta inmunitaria del cuerpo a la vacuna. Algunas vacunas son más reactogénicas, término que se usa para describir este tipo de efectos secundarios, y algunas personas tienen reacciones más graves que otras. Los efectos secundarios de las vacunas COVID-19 son similares a los que se observan después de la vacuna contra el herpes zóster”, puntualizó el especialista y remarcó que los mismos han sido menos frecuentes y graves en adultos mayores de 55 años en los ensayos de la vacuna.

Dentro de las reacciones esperables se pueden presentar con la vacuna Sputnik se encuentran dolor en el sitio de inyección, hiperemia, hinchazón. También reacciones sistémicas: síndrome pseudogripal de corta duración de inicio dentro de las 24 a 48 horas (caracterizado por escalofríos, fiebre, artralgia, mialgia, astenia, malestar general, cefalea) o menos frecuentes síntomas gastrointestinales (náuseas, dispepsia, disminución del apetito). Estas reacciones tienen una duración promedio de 24 hs de duración.

Del informe se desprende la información que 18 de las 24 jurisdicciones han notificado ESAVI al SIISA. El 99,3% de los eventos reportados fueron leves y moderados, que no requirieron hospitalización y evolucionaron con recuperación completa.

Efectos adversos en otras vacunas contra el COVID-19

Los datos de la vacuna Pfizer/BioNTech, ya autorizada en varios países, aparecieron en la revista médica NEJM, tras haber sido reveladas por la Agencia Estadounidense de Medicamentos (FDA). El ensayo clínico realizado en unos 40.000 voluntarios muestra que esta vacuna provoca efectos secundarios clásicos, a veces molestos, pero sin peligro: 80% de los vacunados tuvieron dolor en el punto de inyección, muchos sintieron fatiga, dolores de cabeza y rigidez muscular y algunos registraron inflamación temporal en los ganglios.

Los efectos fueron más frecuentes e intensos en los jóvenes. Los datos de otra vacuna, la de AstraZeneca y de la universidad británica de Oxford, aparecieron en otra prestigiosa revista médica, The Lancet, según la cual muestran que esa vacuna, administrada a 23.000 voluntarios en el marco de un ensayo clínico, “es segura”. Estas vacunas se basan en dos técnicas diferentes. La de Pfizer/BioNTech utiliza una tecnología hasta ahora inédita, llamada de “ARN mensajero”. La de AstraZeneca/Oxford es una vacuna con “vector viral”: toma como soporte otro virus (un adenovirus del chimpancé).

AM comienza la vacunacion contra el covid19 vacunatorio Hospital Castro Rendon (2).jpg Agustín Martínez

Tanto para la vacuna de Pfizer/BioNTech como la de AstraZeneca/Oxford, los efectos secundarios hasta ahora son pocos. Solo un paciente a quien se le aplicó la vacuna de AstraZeneca/Oxford experimentó un “efecto secundario serio posiblemente relacionado” con esta inyección, según los datos publicados en The Lancet. Se trataba de un caso de mielitis transversal (una afección neurológica poco común) que motivó la interrupión temporal del ensayo a inicios de septiembre. Otros dos casos de efectos secundarios serios fueron detectados, sin que fueran atribuidos a la vacuna.

Fuente: Infobae